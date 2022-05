Scherma Modica. Cicero e Terranova 3º classificati alla “Paralimpica”

Nel weekend del 1 maggio intensa attività per la Conad Scherma Modica impegnata su più fronti. A Benevento alla Prova Nazionale Paralimpica, debutto sul podio per Valerio Cicero nella categoria A di spada maschile in carrozzina, fermato in semifinale dal rappresentante delle Fiamme Oro Giordan. Nella categoria B della stessa specialità, terzo posto anche per Giuseppe Terranova, fermato dall’altro rappresentante del gruppo sportivo della polizia Paolucci. Nella specialità della Scherma Non Vedenti, nella spada maschile 5º posto per Antonio Carnazza ed 8º posto per Benedetta Spampinato nella spada femminile. Ottenuta la qualificazione per il Campionato Italiano Assoluto Paralimpico, prossimo appuntamento è ora a Macerata dal 10/12 giugno, dove saranno in palio i titoli italiani paralimpici 2022. In contemporanea Rovigo ospitava la Coppa Italia Cadetti e Giovani, con una folta delegazione di atleti della contea a caccia degli ultimi pass per i Campionati Italiani under17 ed under20 che saranno ospitati a Catania a fine maggio. Nella categoria cadetti fioretto maschile ottima la prova di Marco Palermo 5º e Leonardo Aprile 6º nella classifica finale. Per entrambi un ottimo girone preliminare, a punteggio pieno per Palermo che affronta l’eliminazione diretta da prima testa di serie, ed una sola sconfitta per Aprile. Il primo supera nell’ordine per 15/9 il siracusano Troia, 15/9 Paoletti di Pordenone, per poi soffrire contro il milanese Colombo, quando addirittura sotto per 10/14 è riuscito a rimontare e chiudere 15/14 l’assalto che gli è valso la finale. Percorso più semplice quello di Aprile fino alla finale, vincendo i suoi match con relativa tranquillità: primo turno contro il romano Crucitti 15/11, poi contro il siracusano Magnano 15/7 e il livornese Tognelli per 15/8. Giunti in finale si arrendono entrambi per 11/15, all’udinese Pesce e al fiorentino Raggi, terminando così la comunque positiva gara ai piedi del podio. Risultato che permette ai due di unirsi ai compagni di squadra già qualificati per i Campionati Italiani Cadetti Spampinato, Scalora, Pitino e Benedetto. Nella prova cadetti di spada maschile Riccardo Tidona lottando tra gli oltre 200 partecipanti della prova più numerosa, perde per l’accesso in finale, ma guadagna un 13º posto utile per qualificarsi al rispettivo Campionato Italiano, che avrà così un rappresentante modicano anche nell’arma senza convenzione.

