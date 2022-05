Daniele Russino eletto presidente sezionale Confcommercio Scicli

Daniele Russino, già presidente provinciale Federmoda Ragusa, è il nuovo presidente sezionale Confcommercio Scicli. L’elezione questa mattina, nella sede cittadina dell’associazione di categoria. Roberta Buscema e Giovanni Bracchini, invece, sono stati eletti vicepresidenti sezionali. Il delegato all’assemblea provinciale è, invece, Sergio Magro. La decisione è stata presa nel corso della consultazione dei componenti del nuovo direttivo comunale che risulta così composto: oltre che Russino, Buscema e Bracchini anche Davide Mussini, Sandro Trovato, Bartolo Drago, Alberto Scifo, Lara Micciché, Marialuisa Tasca, Silvia Noè e Annalisa Monteforte. “Il nostro obiettivo – dice il neopresidente Russino – è quello di fare in modo che la nostra categoria possa essere non solo tutelata ma messa nelle condizioni di potere esprimere, su base cittadina, le proprie potenzialità. Dopo due anni di pandemia e dopo le tensioni internazionali, c’è la necessità di tornare a operare nella maniera migliore con la consapevolezza che dobbiamo raggiungere tutti quegli obiettivi che in questi due anni di pandemia non siamo riusciti a concretizzare per i motivi che tutti conosciamo. Ci auguriamo, inoltre, che con l’amministrazione comunale possa essere instaurato un dialogo proficuo”. Ai lavori, svoltisi questa mattina, presente anche il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti. “Facciamo i migliori in bocca al lupo al neopresidente sezionale di Scicli, ai vicepresidenti e a tutto il consiglio direttivo – sottolinea Manenti – siamo sicuri che sapranno fare valere le prerogative di tutte le componenti della nostra categoria in un momento storico molto complesso. Vogliamo ritornare a essere protagonisti e lo vogliamo fare attraverso la strada maestra della concertazione, della pianificazione e della concretizzazione di obiettivi di ampio spessore”.

