Castiglione di Sicilia ospiterà “Una Boccata d’Arte”

Per tutta l’estate, fino al 18 settembre, 20 borghi tra i più belli ed evocativi d’Italia, uno per ogni regione, saranno teatro di 20 interventi d’arte realizzati da 20 artisti di età, culture, provenienza geografica e linguaggi artistici differenti. Novità di questa terza edizione sarà inoltre la presenza di un ventunesimo artista con un progetto speciale che metterà in connessione tutti i borghi. Per la Sicilia sarà il borgo di Castiglione di Sicilia (CT) a ospitare un progetto di arte contemporanea realizzato in situ dall’artista Isaac Chong Wai (1990, Guangdong, Cina), nell’ambito della terza edizione di Una Boccata d’Arte.

Con i suoi 3.000 abitanti, Castiglione di Sicilia è uno dei comuni più estesi della provincia di Catania, situato tra due parchi regionali, quello dell’Etna e quello dell’Alcantara. Qui, su invito dei promotori dell’iniziativa, Isaac Chong Wai trascorrerà un periodo di residenza con la possibilità di approfondire la storia e l’identità del luogo – con le sue architetture secolari, i micro-musei, gli archivi, le botteghe artigiane e le attività commerciali tramandate nel tempo – e di entrare in relazione con le persone che lo abitano, in modo da scoprirne tradizioni, usanze e attività quotidiane. Dopo una fase di ascolto, studio, esplorazione e progettazione, l’artista restituirà alla comunità un’installazione site-specific, prodotta appositamente in relazione al territorio e all’esperienza vissuta.

