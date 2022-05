L’amaro Milone vince il titolo di miglior amaro al mondo 2022

Amara, liquore siciliano citato nell’articolo precedente pubblicato il 28 aprile scorso, non ha vinto il titolo di miglior amaro al mondo ma quello di miglior “digestivo” al mondo, come riporta la foto pubblicata. Il titolo di miglior amaro al mondo, nonchè miglior amaro italiano 2022, é stato vinto dall’amaro calabrese Milone dell’Azienda Lacinio di Crotone. Questa precisazione è dovuta all’Azienda calabrese, per non indurre in inganno il consumatore.

https://www.worldliqueurawards.com/winner-liqueur/liqueur/2022/worlds-best-bitters-36280-world-liqueur-awards-2022

Salva