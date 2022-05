Al Caffè Quasimodo memorie di personaggi modicani

Sarà un tuffo nella memoria culturale della città di Modica il prossimo appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo, che si terrà sabato 7 maggio, alle ore 17.30, al Palazzo della Cultura nell’ambito della 16^ stagione culturale 2021-2022.

Tre modicani illustri saranno al centro dell’evento; si tratta della scrittrice e saggista Maria Iemmolo, del poeta e critico letterario Saverio Saluzzi, e del matematico Saverio Iabichella.

A coordinare la serata sarà Silvana Blandino, componente del Caffè Quasimodo; interverranno Giovani Di Rosa, storico, che tratterà il tema “Maria Iemmolo: una storia da raccontare, una donna ricordare”; Nino Cerruto, docente di matematica e fisica al Liceo Scientifico “Galilei – Campailla” di Modica, che parlerà di “Saverio Iabichella, matematico di forte impegno sociale con l’infinito nel palmo della mano”; Domenico Pisana, Presidente del Caffè Quasimodo, che si soffermerà su “Saverio Saluzzi: poeta, critico letterario, saggista e traduttore”.

La serata sarà arricchita di letture a cura di Franca Cavallo e Carmelo Di Stefano, componenti del Caffè Quasimodo, e di intermezzi musicali del M° Gianluca Abbate al pianoforte.

“Modica nel passato più recente ha avuto personaggi che – afferma Domenico Pisana – hanno dato un notevole contributo nell’ambito del sapere, della ricerca e dell’impegno socio-culturale. Maria Iemmolo, Saverio Iabichella e Saverio Saluzzi sono in tal senso figure di rilievo; per il Caffè Letterario Quasimodo, che tende a tenere viva la memoria storica della città, è un obiettivo sostare e riflettere su questi e altri personaggi che hanno lasciato l’eredità di un pensiero di vita e di un impegno a beneficio delle nuove generazioni. Colgo l’occasione per annunciare che la serata prevede anche una iniziativa Pro-Ucraina. Saranno distribuiti in omaggio una cinquantina di libri di Maria Iemmolo e Saverio Saluzzi e si potranno lasciare offerte libere. Il ricavato sarà destinato per il sostegno alle necessità dell’Ucraina.”

Salvo Miccichè

Salva