Periodo d’oro per il talento modicano Chiara Provvidenza

Un anno da incorniciare per Chiara Provvidenza, e siamo solo alla metà del 2022. Potremmo dire buona la prima. Dopo l’esperienza di Amici del 2012 e come didatta e vocal coach per l’Hoop Music di Red Canzian, la Provvidenza si rivela essere una conferma a distanza esatta di dieci anni dalla sua prima apparizione televisiva. Devo dire – ha dichiarato l’artista – che si sta realizzando un sogno. Sin dall’inizio di quest’anno sto avendo grandi soddisfazioni, infatti, prevedo un anno molto proficuo. Grazie alla sua formazione didattica rivolta al linguaggio jazz, ha recentemente conseguito il diploma di laurea presso il conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calabria con la votazione di 110 su 110 con lode, menzione d’onore e dignità di stampa. La tesi che Chiara ha presentato porta il nome di “Scat-Think: La voce come strumento del pensiero musicale”, un lavoro di ricerca incentrato sullo “scat”, la tecnica piu’ importante del canto jazz che abbraccia l’improvvisazione vocale, fulcro principale del jazz, possedendo i connotati per una pubblicazione editoriale.

Anche dal versante performativo il 2022, si sta rivelando interessante, infatti, è stata ammessa come voce nella sezione giovanile “Youth”, del Brass Group di Palermo, orchestra jazz tra le piu’ longeve e celebri in Sicilia, e selezionata per le importanti Clinics organizzate da Umbria Jazz, evento di fondamentale crescita per i piu’ talentuosi jazzisti italiani che avranno luogo come ogni anno a Perugia le prime due settimane di Luglio.

