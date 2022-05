Cosenza. Premio speciale allo scrittore modicano Macauda

“Le parole arrivano a noi del passato”, il concorso che ha conferito allo scrittore modicano Giuseppe Macauda il premio speciale dall’Associazione Culturale RinnovaMenti di Rogliano (Cosenza), per l’originalità del testo del racconto giallo “Il carro del sole”.

Questa la motivazione: “Originale, creativa ed interessante trasposizione dei sentimenti a declinazione femminile, esplosi in modo irrazionale, i quali, sovente finiscono per assumere risvolti drammatici. Per un’esposizione tanto lineare ed incisiva quanto accattivante ed empatica”

