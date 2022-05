Scoperta clamorosa nella Via Lattea, ma gli scienziati per ora tacciono

Tra qualche settimana l’European Southern Observatory (ESO) enuncierà nuove clamorose informazioni sulla Via Lattea i cui risultati sono stati forniti dall’Event Horizon Telescope deputato all’osservazione dei buchi neri nello spazio. Per il momento la scoperta rimane un mistero, ma non per molto. Le ipotesi più probabili puntano a un altro importante progetto che sta seguendo il telescopio. Si tratta di Sagittarius A*, il buco nero che si porrebbe al centro della nostra galassia, corpo celeste attorno a cui girano tutte le stelle che ci circondano, compresa la Terra. Una conferenza sui risultati sarà trasmessa online il 12 maggio 2022 alle ore 15 seguita da un evento YouTube con la partecipazione di sei astronomi collegati in streaming. Un’appuntamento da non perdere per il mondo intero.

