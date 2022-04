Ragusa, il Commissario Piazza riceve l’ambasciatore di Malta

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, ha ricevuto questa mattina una delegazione del Governo maltese guidata dall’ambasciatore Carmel Vassallo. Al centro del confronto l’ipotesi di realizzazione di un secondo elettrodotto Hvac Italia-Malta, opera già prevista negli accordi stretti tra l’Isola di Malta e gli enti del territorio ibleo nel 2013. Presenti all’incontro anche il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Ragusa Gianni Giuffrida, il dirigente del settore tecnico provinciale Carlo Sinatra e l’ex dirigente comunale Michele Scarpulla.

Nel corso dell’incontro, la delegazione maltese ha illustrato la proposta di progetto evidenziando la volontà di concordare e concertare con gli enti del territorio ibleo tutti i passaggi necessari, come avvenne nel 2013. “Alla luce dei buoni rapporti con l’Isola di Malta non vogliamo ostacolare questo secondo stralcio di un progetto così importante per la comunità maltese. I nostri uffici e dirigenti sono a disposizione per individuare la migliore soluzione possibile – ha evidenziato il Commissario Piazza -. La nostra intenzione è quella di risolvere i problemi, non di crearli, garantendo comunque la sostenibilità degli interventi eventualmente previsti e prevedendo la possibilità di opere compensative che andrebbero a migliorare la qualità della vita della comunità provinciale”.

A margine dell’incontro, il Commissario Piazza ha donato all’ambasciatore Vassallo un volume sul territorio ibleo.

