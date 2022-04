Flai Cgil: “Consorzio di bonifica di Ragusa e …..licenziati! “

A Palermo si va verso l’approvazione della Finanziaria 2022. Salvo sconvolgimenti pre-elettorali che potrebbero indurre ad non approvare lo strumento finanziario, si dovrebbe arrivare alla sua approvazione entro i tempi previsti dalla legge.

“Proprio questo – dice il segretario generale della Flai Cgil Ragusa, Salvatore Terranova – ci induce a fare delle riflessioni, scaturenti dalla necessità di ricordare ai nostri Deputati regionale locali gli impegni, da loro assunti, rispetto a quei lavoratori del Consorzio di bonifica di Ragusa attualmente fuori per aver ricevuto il rigetto del loro contratto a tempo indeterminato dalla Cassazione. Se la memoria non ci inganna, sia l’on. Ragusa che l’on. Assenza, deputati di maggioranza, anche in presenza degli altri 2 deputati, on. Di Pasquale e l’on. Campo, assunsero, non più tardi di 2 mesi addietro, l’impegno di attivare istituzionalmente il tavolo tecnico regionale, tra le parti, per individuare un percorso tecnico-amministrativo che avrebbe dovuto consentire di recuperare a tempo indeterminato questo sfortunato personale”.

Sono state esperite due riunioni della Commissione regionale Attività Produttive, oltre ad una serie di incontri, che puntavano tutti ad agevolare la costruzione di un percorso di merito.

“Va detto da subito – aggiunge il sindacalista – che ancora non abbiamo visto niente e che, dopo quegli incontri sopracitati, non vi è più stato neanche una minima interlocuzione tra le parti sulla evidenziata problematica. Vorremmo capire e conoscere se ci sono novità all’orizzonte o tutto si è acquietato man mano che sono trascorsi i giorni dal licenziamento dei lavoratori. Come Flai ci siamo assunto la responsabilità di “proporre” un percorso di merito e siano disponibili e pronti al confronto. L’impressione che ci ritorna è che, fatta decantare la protesta, a Palermo si siano dimenticati già di chi oggi è fuori dal lavoro.

Nessuna atteggiamento polemico si sta muovendo, ma riteniamo che gli impegni bisogna saperli onorare, soprattutto se vengono dalla politica. Intanto i lavoratori licenziati aspettano”.

