Vela, Ragusa. Premiazioni alla selezione nazionale Optimist

Programma rispettato, con nove prove disputate a Marina di Ragusa. La prima selezione nazionale Optimist si è conclusa lunedì scorso con tre ottime regate: il vento tra gli 8 e gli 11 nodi, mare calmo e giornata soleggiata hanno collaborato con gli organizzatori del Circolo Velico Kaucana, e tutte e tre le regate in programma sono state disputate.

Dopo il “long day” di domenica, con sette ore in mare, i 132 partecipanti hanno potuto concentrare l’attenzione su tre prove più semplici da gestire, strategiche per la classifica. Il punteggio premia il triestino Mattia Di Martino della Società Velica di Barcola e Grignano, che grazie alla costanza dei risultati – scarta un ventesimo posto e nelle altre prove è sempre nei primi otto classificati, con due primi posti – chiude in testa alla selezione con sette punti di vantaggio sul conterraneo Giuseppe Montesano (Cn Sirena). Terza piazza per Francesco Carrieri (Cv Bari), seguito da Niccolò Pulito (Tognazzi Marine Village) e Leandro Scialpi (Centro Nautico Bardolino).

Per quanto riguarda il podio femminile, primo posto per Aurora Ambroz, del Circolo della Vela di Muggia, nona assoluta, seguita da Victoria Demurtas (Fraglia Vela Riva), Emilia Salvatore (Fraglia Vela Desenzano), Anna Avanzini (Circolo Nautico Bardolino) e da Gaia Zinali (Circolo Velico Antignano). Le premiazioni hanno messo in evidenza anche Gabriele Viti (Lni Ostia), che ha ricevuto il riconoscimento “Best speed”, avendo raggiunto gli 8,53 nodi, mentre il premio per il più giovane è andato ad Alessandro Ferluga (Yacht Club Adriaco); il premio “Trofeo del Mare”, infine, è andato a Sofia Berteotti, classe 2010, della Fraglia Vela Riva. Il 12 maggio a Gaeta gli atleti parteciperanno al secondo e ultimo evento, che chiuderà la selezione per i 12 azzurri in partenza per il campionato europeo e mondiale.

Ora che la via verso le selezioni è ben instradata, e nove prove a referto permettono di iniziare ad avere chiaro il quadro dei pesi in campo, a Marina di Ragusa si festeggia: l’evento si è infatti chiuso con una festosa premiazione sulle terrazze del porto turistico di Marina di Ragusa, alla presenza delle istituzioni locali e di ospiti illustri.

Ad applaudire i 132 giovani atleti in cerca di un posto per Mondiali ed Europei c’erano infatti il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, il presidente della Federvela Francesco Ettorre, il vice presidente Giuseppe D’Amico e il presidente della classe Optimist italiana (Aico), Walter Cavallucci. A premiare i giovani vincitori sono intervenuti inoltre i consiglieri Fiv Ignazio Florio Pipitone e Guido Ricetto, il presidente della VII Zona Fiv Francesco Zappulla, il rappresentante della Capitaneria di Porto tenente di vascello Amalia Mugavero; ospite speciale Max Sirena, il team director di Luna Rossa. A fare gli onori di casa il presidente del Cvk Pippo Causapruno.