Il modicano Orazio Iacono nuovo amministratore delegato di Hera

L’Ing. Orazio Iacono è stato nominato nuovo amministratore delegato di Hera. L’indicazione di Iacono è avvenuta a seguito della consultazione tra il Sindaco di Bologna e i soci che aderiscono al patto di sindacato di Hera di primo livello e di secondo livello area bolognese.

Orazio Iacono, 54 anni, sposato con due figli, è nato a Modica. Laureato, con lode, in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi di Catania, successivamente ha conseguito anche ‘Executive Master in Business Administration” presso la Scuola di Management del Politecnico di Milano.

Nel Gruppo FS a partire dal 1° dicembre 1993, ha assunto incarichi di crescente responsabilità all’interno della Società RFI (gestore della rete), sino a divenirne, nel 2012, Direttore Commerciale e dopo aver seguito, tra gli altri, anche i progetti di sviluppo per l’attivazione dell’alta velocità ferroviaria.

Nel novembre 2014 passa a Trenitalia, con l’incarico di Direttore della Divisione Regionale Passeggeri, struttura centrale a cui riportano tutti i singoli dipartimenti regionali, realizzando un profondo processo ristrutturazione della macchina industriale e portando la società, anche grazie ad un programma di investimenti senza precedenti per la nuova flotta regionale, a costituire un modello di riferimento europeo per le prestazioni di puntualità e affidabilità.

Da settembre 2017 è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ruolo che ricopre fino al dicembre 2020. Nel corso di questi anni, Trenitalia ha assunto la configurazione di gruppo europeo con un fatturato di circa 6,5 miliardi di euro, presente in cinque paesi (Germania, Francia, Spagna, UK e Grecia). Realizzato il processo di internazionalizzazione di Trenitalia con aggiudicazione di gare in Uk (agosto 2019: West Coast Franchise) e in Spagna (gennaio 2020) per il servizio Alta Velocità Spagnola.

Da febbraio a settembre 2021, Senior advisor Oaktree Capital Management / PwC Italy, con il compito di fornire consulenza strategica e specializzata su infrastrutture e tecnologie in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economico finanziaria e con un forte orientamento verso i principi ESG (Environmental, Social, Governance) per la crescita sociale d’impresa.

