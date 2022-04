Il Comune di Ragusa assume amministrativi e tecnici

Pubblicati all’albo pretorio online del Comune di Ragusa due bandi di concorso per titoli ed esami per la copertura di due posti di Istruttore direttivo tecnico, Cat. D, di cui uno riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del D. Lgs.n. 75/2017, e per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo/ contabile, Cat. D.

La registrazione, compilazione e l’invio online della domanda, con posta certificata intestata al partecipante al concorso, devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando sulla GURI e, precisamente, entro giovedì 26 maggio 2022.

