Incidente mortale sulla Vittoria-Chiaramonte

Incidente mortale sabato intorno alle 23 sulla strada provinciale 5, in contrada Boscorotondo a pochi chilometri da Vittoria. Ha perso la vita C.E.C., un 24enne che risiedeva a Chiaramonte Gulfi. Era alla guida di una Ford Focus e viaggiava in direzione Vittoria-Chiaramonte. Per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un muro.

Quando sono sopraggiunti sul posto i Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e le ambulanze del 118 per il giovane non c’era più nulla da fare. Sul posto è intervenuta la anche la polizia stradale per effettuare i rilievi.

