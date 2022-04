Basket Playoff. La Virtus Ragusa batte Milazzo e si aggiudica gara1

Partono i play-off della serie C Silver e ai nastri di partenza la Virtus Ragusa di basket si fa trovare pronta e determinata. Questa nuova fase della stagione ha inizio ospitando tra le mura amiche del Pala Padua il Minibasket Milazzo di coach Restanti, quinta forza del campionato alla fine della regular season. Gara intensa dove Ragusa ha dominato in tutte le frazioni di gioco tenendo sempre a debita distanza i mamertini che non sono mai riusciti a superare gli iblei.

I primi punti dicono subito Ragusa per mano di Festinese seguito a poca distanza da Iurato dal pitturato e da Comitini da fuori area. In meno di due minuti i ragusani piazzano un parziale di 10 a 0 che stordisce la compagine ospite. Milazzo si affida in prima battuta a Calivà e Di Dio che con una tripla cerca di dare un segnale di reazione. Ma gli iblei tengono alta l’intensità di gioco e proseguono spediti per la loro via. Incremona da fuori area è chirurgico così come Comitini che finalizza dopo azioni ben costruite. I mamertini provano a mettere avanti la testa grazie a ottime giocate di Cordaro ma i padroni di casa spengono ogni tentativo di reazione attiva degli ospiti.

Nel secondo quarto la Virtus Ragusa parte fortissimo. Festinese manda un segnale chiaro agli uomini di coach Restanti schiacciando dopo un rimbalzo. Iurato e Carnazza trovano ottime intese che porteranno frutti al proprio paniere. Milazzo si affida sempre a Di Dio ma è troppo nervosa soprattutto in area e spreca tante occasioni potenzialmente utili.

Al ritorno dal riposo lungo Ragusa si dimostra sempre lucidissima e senza remore viaggia su binari ben congeniati. Comitini da fuori area diventa determinante, Sorrentino trova la retina senza difficoltà così come Cataldi che si rende protagonista di azioni offensive positive. Dall’altra parte dapprima Cordaro e poi Di Dio proveranno a tenere a galla la propria squadra ma Ragusa dilaga sul tabellone arrivando anche ad un break di 22 punti (50-33).

Nell’ultima frazione coach Restanti prova rotazioni più veloci per dare più dinamismo alla squadra. Mobilia, Cordaro e il solito Di Dio non si dimostrano mai domi e spingono fin che possono i propri compagni ma il nervosismo porta a commettere tanti falli. Ragusa grazie ad un gioco corale e all’estrema lucidità e determinazione chiude i conti aggiudicandosi gara 1 di questi quarti di finale dei play-off con il risultato di 74 a 62.

«Grande prova di maturità – commenta fine match coach Trovato – da parte di tutti. Siamo stati molto concreti fin dall’inizio, abbiamo avuto pochissime sbavature e questo ci ha permesso di gestire un vantaggio che è andato solidificandosi sempre di più. Nonostante in settimana siano insorti innumerevoli problemi, i ragazzi sono arrivati in partita concentrati e lucidi. Voglio fare un plauso ad ognuno di loro per l’impegno e la dedizione che hanno espresso in campo giocando una partita solida. Mercoledì prossimo a Milazzo cercheremo di fare una bella prestazione, non sarà facile perché troviamo una squadra molto competitiva ma proveremo a mantenere l’atteggiamento giusto per proseguire il nostro cammino».

