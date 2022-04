L’amministrazione premia il Ragusa Calcio promosso in serie D

Il sindaco, Peppe Cassì ha ricevuto nel pomeriggio di oggi nell’Aula consiliare e premiato, alla presenza dell’assessore allo sport, Eugenia Spata, del Presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo e dei consiglieri comunali, Luca Rivillito e Mario Chiavola, i dirigenti, i tecnici ed i giocatori del Ragusa Calcio, società neo promossa in serie D.

Il primo cittadino oltre a complimentarsi con la società ragusana di calcio per lo straordinario risultato raggiunto, ha avuto modo di comunicare l’impegno dell’Amministrazione comunale nel settore dello sport, mettendo in primo piano gli interventi che si intendono porre in essere negli impianti di proprietà dell’Ente, sia attingendo a fondi comunali che alle risorse che si renderanno disponibili dal Pnrr.

“Ragusa – ha detto il sindaco Peppe Cassì nel corso dell’incontro – ha aderito ai bandi del Pnrr – in merito agli impianti sportivi per tutti e tre i cluster di intervento previsti. La prima richiesta di finanziamento, dal valore di 800.000 euro, riguarda proprio la manutenzione straordinaria dello stadio comunale “Aldo Campo”. Queste risorse andranno ad aggiungersi ai 200.000 euro già stanzianti dal Comune per lavori urgenti, che partiranno a breve.

La seconda, pari a 1.700.000 euro, riguarda un nuovo impianto polifunzionale coperto da realizzare in uno spazio adiacente alla ex Scuola dello Sport, che sarà sempre più l’epicentro sportivo della nostra città. La struttura servirà a rispondere alla crescente richiesta di impianti da parte di più società afferenti a diverse discipline.

Questi due cluster, legati tra loro, prevedevano che la maggior parte delle risorse complessive venisse dedicata a nuovi impianti. Il terzo cluster, anche in questo caso indirizzato alla realizzazione di nuove strutture, presupponeva inoltre l’avallo, in via esclusiva, di una federazione sportiva di livello nazionale: per ogni federazione, un solo progetto. In tal senso Ragusa ha ottenuto l’adesione della Federazione Scacchistica Italiana e la Federazione Italiana Gioco Bridge per la realizzazione di un impianto dedicato ai cosiddetti “sport della mente”. La richiesta di finanziamento per la nuova struttura, da realizzare in via Malfitano, è pari a 800.000 euro.”

Salva