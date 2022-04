Stagione turistica, Scuderi. A Vittoria si attivino infopoint

“La stagione primaverile, in attesa che le temperature diventino più calde, deve invogliarci ad avere una visione su quello che la città di Vittoria è in grado di programmare per rendersi il più possibile attraente agli occhi di turisti e visitatori. Non bastano solo le iniziative, che pure ci vogliono. Ma è indispensabile pianificare tutta una serie di servizi che consentano al potenziale turista di essere messo nella condizione di potere ottenere delle risposte specifiche dal territorio”. E’ la riflessione del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Scuderi, che parla della necessità di attivare una serie di percorsi che possano essere, il più possibile, all’altezza della situazione e fronteggiare le urgenze che si riscontrano in questo campo. “Tra queste, di sicuro – continua Scuderi – è da prendere al più presto in considerazione la possibilità di attivare un infopoint. Dobbiamo pensare a guardare al presente e al futuro adeguandoci alle necessità dei flussi da canalizzare sul nostro territorio. E un ufficio comunale in grado di rispondere a queste esigenze ritengo sia una necessità impellente, al pari di altre che si ravvisano in ambito comunale. E’ indispensabile, altresì, creare le condizioni per attirare i turisti sul nostro territorio, quindi un confronto con i grandi tour operator, ad esempio, non sarebbe da escludere. Dobbiamo cercare di pensare in grande e, per questo motivo, invito la Giunta municipale a prendere atto di questa proposta con l’auspicio che la stessa possa essere discussa, appena ce ne sarà la possibilità, in seno alle sedi più opportune, vale a dire il Consiglio comunale che dal 29 marzo continua a non essere più convocato”. Scuderi poi aggiunge: “Dobbiamo avere maggiore cura del nostro territorio, i lavori al lungomare vanno a rilento, la spazzatura sui cigli stradali, all’uscita della città, continua ad essere sempre presente. Insomma, non è un bel vedere per i potenziali visitatori che la città dovrebbe ospitare. E quindi ci vuole la massima attenzione per curare il più possibile l’immagine della nostra città”.

