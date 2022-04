Nicaragua. Forte scossa terremoto magnitudo 6.8 scala Richter

E ‘ di pochi minuti fa la notizia che una forte scossa di terremoto di 6,8 gradi di magnitudo è stat0 registrato in Nicaragua, a circa 70 chilometri di fronte alla città di Pochomil, a una profondità di 10 chilometri al largo della costa del Pacifico. La preoccupazione della autorità è che il terremoto possa generare, quasi certamente, un’onda tsunami. Il vicepresidente della nazione centramericana Rosario Murillo ha inviatato la popolazione a mantenere la calma e di rimanere in contatto con le notizie divulgate dal governo e dalla protezione civile. “Qualsiasi informazione che riceveremo la trasmetteremo immediatamente. Come sempre, la cosa più importante è prenderci cura di noi stessi, prenderci cura delle nostre famiglie, sgomberare gli ingressi e le uscite, metterci in un luogo sicuro e seguire le informazioni che verranno man mano fornite dalle autorità. Capisco il momento di disagio e disperazione ma è importante in questi frangenti non lasciarsi prendere dal panico”, ha detto Murillo rivolgendosi attraverso i mezzi di comunicazione alla popolazione. Il sisma è stato avvertito anche nel vicino El Salvador.

Salva