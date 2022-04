Modica, gattino nel vano motore di un’auto impegna i pompieri

Ha tenuto impegnata per oltre un’ora una squadra dei vigili del fuoco, un gattino che aveva trovato rifugio nel vano motore di un’autovettura parcheggiata in Corso Umberto a Modica. E’ stata la proprietaria, al momento di andare via, ad udire il miagolio dell’animale e a tentare, insieme ad alcun pedoni, di fare uscire il gatto. Niente! Alla fine si è deciso di chiamare i vigili del fuoco che per circa un’ora hanno provato a recuperare il micio che, però, si spostava da una parte ad un’altra rendendo vani i tentativi. Alla fine si è riusciti nell’intento.

Salva