L’Ufficiale Giudiziario si è presentato a casa di un modicano, in Via Catagirasi, per eseguire il provvedimento di sfratto, accompagnato dagli assistenti sociali. L’uomo, al suono del campanello, si è barricato in casa, rifiutando qualsiasi interlocuzione. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri che sono riusciti a fare desistere l’interessato ma con l’impegno di una proroga. Tutto è stato rinviato alla prima decade di maggio.

