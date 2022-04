Mobilità Erasmus dell’Istituto “Grimaldi” di Modica a Salonicco

Nell’ambito del progetto “Best Ever New Entrepreneurs Fit for Work”, i docenti Vincenzo Nigro e Giovanni Giurdanella insieme a 8 alunni si sono recati in Grecia dal 27 marzo al 2 aprile presso la scuola Gymnasium of Thessaloniki, nella bellissima città di Salonicco. Con gli studenti e gli insegnanti degli altri paesi partner coinvolti nel medesimo progetto (Turchia, Ungheria e Grecia), hanno svolto le attività previste che hanno entusiasmato tutti i partecipanti con grande spirito di solidarietà, rispetto condiviso dei compiti da svolgere e amichevole scambio di conoscenze culturali e culinarie. I workshops organizzati dalle insegnanti e le diverse attività mirabilmente gestite dalla referente del progetto e da tutto il gruppo docenti della scuola greca hanno contribuito a rendere la mobilità interessante e ricca di momenti gioiosi e costruttivi. Gli alunni del Grimaldi si sono impegnati nella realizzazione di una presentazione di una startup relativa alla produzione e promozione di prodotti tipici locali. Alla fine della presentazione è stato proiettato un video sulle bellezze artistiche, culturali e paesaggistiche della Sicilia che ha inevitabilmente strappato un sentito applauso da parte dei partecipanti. Anche le altre scuole si sono premurate di chiudere le loro presentazioni di iniziative imprenditoriali giovanili con video promozionali della loro regione. A conclusione delle presentazioni, si è proceduto allo scambio di alcuni prodotti tipici del territorio dei vari paesi partner e di gadget tipici delle varie culture.

Il topic del progetto, mirante a formare i migliori nuovi imprenditori adatti al lavoro, è stato espletato anche grazie alle interessanti visite alla “American Farm School” di Thessaloniki, una scuola di formazione con enormi parchi, laboratori e tirocini sul campo per la produzione di latte, prodotti caseari e piante aromatiche e alla “Wine manufacturing company Gerovasileiou”, un’azienda che produce vini anche pregiati con un’organizzazione impeccabile dalla produzione all’imbottigliamento, alla distribuzione.

La mobilità è stata arricchita dal “Cultural bus line”, giro turistico e culturale della città di Salonicco e dei suoi innumerevoli siti archeologici, in particolare il castello di Platamonas e il Parco Archeologico di Dion–Olympus, luoghi di incantevole bellezza paesaggistica e storica, poco distanti dalla maestosità della casa degli Dei, il Monte Olimpo, che con i suoi 2917 metri di altezza è la più alta montagna della Grecia.

Grazie all’ospitalità gestita mirabilmente dal team greco è stato possibile realizzare una sinergia di intesa e di conviviale comunicazione tra i colleghi partner che si sono confrontati in modo costruttivo su esperienze personali e professionali. Il progetto vedrà lo svolgimento di un’altra mobilità in Turchia la seconda settimana di maggio, mentre l’incontro conclusivo si effettuerà in Ungheria, paese coordinatore del progetto, alla fine del mese maggio 2022.

Salva