San Giorgio Modica, Lions donano rampa di accesso per disabili

Finalmente si risolve il problema dell’accesso dei disabili al Duomo di San Giorgio, grazie ad un’iniziativa del Lions Club Modica, presieduto da Aurelio Boncoraglio, che ha promosso e finanziato la realizzazione di una rampa che è stata collocata sull’accesso laterale da via Guarrazzi. Sabato 23 aprile 2022 alle ore 17,00 si terrà la cerimonia di consegna della rampa alla parrocchia di San Giorgio in occasione della festa del Santo. La struttura in ferro e legno è stata realizzata da maestranze locali al termine di un complesso iter burocratico che ha coinvolto il Comune di Modica, la Curia Vescovile di Noto e la Soprintendenza per i Beni Culturali di Ragusa. Finora è stato oltremodo complicato per i portatori di handicap accedere al Duomo di San Giorgio patrimonio dell’umanità e visitato ogni anno da migliaia di persone. Gli accompagnatori dei disabili sono stati costretti a sollevare le carrozzine lungo gli scalini e non sono mancate le polemiche e le proteste degli interessati. La realizzazione della rampa di accesso a San Giorgio rientra nel tema di studio del Distretto 108Yb Sicilia del Lions “un progetto per la mia città” che vede i Lions siciliani impegnati in progetti di servizio utili per il territorio. “L’ideazione e la realizzazione della rampa a San Giorgio – spiega Aurelio Boncoraglio presidente del Lions Club Modica- punta a costruire una società inclusiva nei confronti di persone diversamente abili che sono risorse delle nostre comunità e che potranno agevolmente accedere ad un importante luogo di culto dichiarato patrimonio dell’umanità”.

