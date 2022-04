Due classi di Comiso in visita presso la biblioteca comunale

Alla scoperta della Biblioteca Comunale di Comiso. Due terze classi della scuola primaria Monserrato, in visita alla biblioteca per conoscerne l’enorme patrimonio librario ed essere sensibilizzate alla lettura. “E’ un progetto importante da parte delle maestre”.

“ La biblioteca comunale – commenta Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso – annovera un patrimonio che va oltre i 50.000 volumi e che copre tutte le tipologie di testi e tutte le fasce d’età, a cominciare proprio dall’infanzia. Un piacere per la lettura – ancora il sindaco – che negli ultimi decenni è stato sostituito dalle varie tecnologie, soprattutto per i “nativi digitali”. Sensibilizzare alla lettura, oggi, è un progetto importante ed ambizioso partendo dal presupposto che ormai siamo tutti bombardati da informazioni, ma da poca abilità alla lettura ed alla decantazione di ciò che si apprende leggendo. Quindi – ancora Maria Rita Schembari – abituare i più piccoli al piacere della lettura, in un mondo che corre sempre velocemente, non è un impegno da poco, e per questo motivo, dobbiamo ringraziare le maestre per la loro sensibilità e lungimiranza. Un ringraziamento anche a Lella Lombardo che, sebbene operi all’interno del Comune presso l’ufficio relazioni con il pubblico ben coordinato dalla dott.ssa Cassibba capoarea I, essendo una brava attrice e lettrice di testi, si è messa a disposizione di questo progetto della scuola Monserrato,con slancio e passione, e che ha un grande plauso da parte del sindaco”.

