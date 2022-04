Incredibile è il caso di dire ciò che è accaduto ad un modicano che nelle scorse ore, aprendo la buca delle lettere, ha trovato una cartolina datata 6 Dicembre 1978. “I miei occhi – dice – non credevano a ciò che leggevano – Era una cartolina destinata a mia sorella, all epoca 21enne, il cui mittente era era un ragazzo militare che augurava buon Natale. Che dire? In questi casi chi ha la colpa del ritardo?

Salva