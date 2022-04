Ciclismo. Alla Freccia Vallone il ragusano Caruso guida alla vittoria Teuns

Il ragusano Damiano Caruso ha trascinato alla vittoria della Freccia Vallone Dylan Teuns, belga capace di domare Valverde (44 anni) che è riuscito nell’impresa di vincere ancora una volta, e sarebbe stata la sesta, la Classica con l’arrivo più difficile al mondo. La vittoria di Teuns è da dividere con tutta la squadra, la Bahrain – Victorious, che presentava ai nastri di partenza atleti di grande spessore tecnico come l’olandese Wout Poels, lo spagnolo Leon Sanchez, l’australiano Haig, l’elvetico Mader e, soprattutto, Damiano Caruso, fresco vincitore del Giro di Sicilia 2022. È stato il ragusano a portare Teuns ai piede del muro di Huy e a coprirlo per metà della salita per poi lanciarlo verso la vittoria finale.

1. Dylan Teuns 4h42’12”

2. Alejandro Valverde +2”

3. Aleksandr Vlasov +2”

4. Julian Alaphilippe +5”

5. Daniel Martínez +7”

6. Michael Woods +7”

7. Ruben Guerreiro +7”

8. Rudy Molard +7”

9. Warren Barguil +7”

10. Alexis Vuillermoz +7” 11. Tiesj Benoot +7”

12. Tadej Pogacar +7”

13. Benoît Cosnefroy +7”

14. Nick Schultz +7”

15. Domenico Pozzovivo +7”

