Tribunali soppressi. Eppur si muove all’ARS

“Non posso che compiacermi per come si è chiusa la vertenza – dice la parlamentare regionale -. Ho seguito i lavori sin dall’inizio della Legislatura, quando nella finanziaria del 2018 proposi lo stanziamento di 150 mila euro per favorire il ripristino dei tribunali soppressi di Nicosia, Mistretta e Modica. Oggi che l’Aula approva lo schema di legge voto, non posso che essere soddisfatta perché di tale norma, ho contribuito alla realizzazione già dalla commissione affari istituzionali di cui sono componente. Inoltre, avendo superato lo scoglio dell’approvazione in Aula, proporrò che le somme stanziate nella finanziaria del 2018 – poi accantonate per via della soppressione dei tribunali – siano nuovamente garantire a tutela di un’amministrazione della giustizia più dignitosa, sia per gli addetti ai lavori che per i cittadini, senza distinzioni di sorta”.

Nonostante la norma sia apprezzabile nel merito, l’articolo 5 contiene un grossolano errore che l’Assemblea non ci ha permesso di discutere e correggere, sottraendo di fatto del personale ad alcune strutture che hanno già una grave carenza di organico. Lo abbiamo ribadito in Aula ma ci è stata negata la possibilità di presentare un emendamento – spiega la deputata regionale ragusana, Stefania Campo, dopo l’approvazione di oggi in Aula del disegno di legge voto n. 1088 sulle “Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 – Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero”.

“Ora che la legge è passata – prosegue Campo – ci aspettiamo che non si tratti solo una norma destinata a rimanere sulla carta e utilizzata per fare propaganda elettorale a ridosso delle elezioni, ma che questo governo, piuttosto, dia il giusto seguito con interlocuzioni a Roma, che ad oggi rappresenta l’unica sede deputata a dirimere la questione”.