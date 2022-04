Monterosso Almo. Per la domenica in Abis usciranno i 2 Patroni

Domenica prossima, 24 Aprile, nel borgo montano, dopo tanti anni ( l’ultima uscita è stata per l’anno Santo del 2000 , nel mese di settembre ) , si svolgerà un importate evento religioso, l’uscita in contemporanea dei Simulacri dei due santi Patroni . Alle15,30 i simulacri di San Giovanni Battista e della Madonna usciranno dalla chiesa di San Giovanni Battista per fare il giro dell’intero paese fino ad arrivare a Sant’Antonio u Viecchiu dove si svolgerà l’atto di affidamento e la benedizione dei campi. I preparativi già da questa sera, alle 20 , al Santuario dopo la solenne celebrazione eucaristica ci sarà la discesa dall’Altare Maggiore della Patrona Maria Santissima Addolorata che verrà portata in processione. Alle 21 il simulacro farà ingresso nella chiesa di San Giovanni . Subito dopo ci sarà la discesa dall’Altare Maggiore del simulacro del Patrono San Giovanni Battista ed a seguire l’Adorazione Eucaristica. Nella foto storica del settembre del 2000 i due simulacri dei santi Patroni vicini.

