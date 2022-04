A Ragusa un convegno sul tema delle “Comunità energetiche”

Giovedì 28 aprile, alle ore 10, presso la sala conferenze del Centro direzionale comunale della Zona artigianale di Ragusa, si terrà un convegno, patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri di Ragusa, sul tema: “Comunità energetiche – novità del quadro normativo e applicazioni nel territorio ibleo”.

L’iniziativa è promossa da Comune e da ENEA nell’ambito dell’accordo di collaborazione attivo sulla tematica che verrà trattata per far il punto sulle opportunità connesse alle comunità energetiche alla luce delle novità a livello legislativo e sugli strumenti di supporto sviluppati da ENEA. Il convegno darà inoltre modo al Comune di presentare le iniziative avviate in materia.

Salva