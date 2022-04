Disservizi idrici a Ragusa, tante segnalazioni settimana scorsa

Nei giorni scorsi, ben trenta segnalazioni in città per disservizi idrici. Il Comune di Ragusa si è attivato per cercare di risolverli. Ma il dato, comunque, fa preoccupare perché è la rilevazione di un disagio che continua a persistere e che si teme possa ripresentarsi con le stesse dimensioni dello scorso anno quando, a più riprese, la cittadinanza segnalò una serie di anomalie nei vari quartieri cittadini. “Speriamo – evidenzia Mario Chiavola – che sia stato solo un allarme estemporaneo e che, in questo periodo primaverile, approssimandosi la stagione calda, non debbano registrarsi episodi della stessa natura di quelli che ci hanno fatto preoccupare, e parecchio, la scorsa stagione. L’organico dell’ufficio che dovrebbe occuparsi di sanare questa problematica purtroppo non è al top per quanto riguarda il numero dei dipendenti e quindi l’auspicio è che si possa intervenire pure lungo questa direzione. Tutti ci auguriamo che l’emergenza idrica, nella nostra città, possa soltanto rimanere uno sgradevole ricordo e che tutti i correttivi annunciati dall’Amministrazione comunale vadano nella giusta direzione. Certo, gli episodi della scorsa settimana non ci fanno stare tranquilli ma, come detto, speriamo che sia stato solo un caso e che non se ne ripetano di altri. La nostra città non aveva mai sofferto, in precedenza, di simili disagi. E l’auspicio è che, per il prossimo futuro, non si verifichino altri problemi del genere”.

