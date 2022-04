Crisi d’imprese. Mercoledi a Ragusa il grande evento ANC

“Crisi d’imprese. Il cantiere aperto della riforma delle procedure concorsuali all’epoca del Covid” è il tema dell’evento promosso, a livello nazionale, da Anc con il patrocinio di Cnpr e che è stato spalmato su quattro giornate. Dopo gli appuntamenti dell’1 aprile a Roma e dell’8 a Bari, domani, mercoledì 20 aprile, toccherà a Ragusa. L’Anc locale, infatti, ospiterà, al centro studi Feliciano Rossitto di via Ettore Majorana, a partire dalle 15, la terza giornata. Dopo i saluti e l’introduzione di Rosa Anna Paolino, presidente Anc Ragusa, Maurizio Attinelli, presidente Odcec Ragusa, Emanuela Tumino, presidente Ordine avvocati Ragusa, Antonino Trommino, presidente Adr commercialisti & imprese, e Marco Cuchel, presidente nazionale Anc, interveranno: Eros Ceccherini, commercialisti, professore di crisi d’impresa Unicusano che si soffermerà su: “Il ruolo dell’esperto negoziatore, lettura e analisi del risultato in assenza di prospettive di risanamento”; Ernesto Gatto, commercialista in Palermo e rappresentante per l’Italia presso Accountancy Europe, che parlerà de “Le responsabilità e le relative azioni: dell’esperto negoziatore, del professionista incaricato dall’Occ e del professionista che assiste l’imprenditore”; Lucia De Bernardin, giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Catania, che si occuperà di “Crisi d’impresa e insolvenza prospettiva dell’imprenditore”. I lavori saranno moderati da Rosa Anna Paolino. Si potrà intervenire in presenza e attraverso la modalità del webinar. “Un tema di grande impatto – sottolinea il presidente Paolino – e per noi un onore essere stati scelti assieme a Bari, oltre a Roma, naturalmente, per ospitare i lavori di questa quattro giorni che si concluderà il 28 aprile nella capitale. Vogliamo fornire tutti gli elementi necessari al professionista per affrontare nella maniera migliore le problematiche che saranno inevitabilmente sottoposte alla sua valutazione”.

