Pakistan-Afghanistan. Attacchi armati transfrontalieri

( di Giannino Ruzza)

La tensione nelle aree di confine tra i due paesi è aumentata da quando l’anno scorso i talebani sono saliti al potere in Afghanistan, dove operano, dall’interno del territorio afghano, gruppi armati (talebani pachistani) contro il loro paese di origine. Una conseguenza che ha indotto il governo di Islamabad a lanciare un raid aereo che ha ucciso una trentina di persone a Khost, mentre a Kunar, sono morti cinque bambini e una donna. Tutto questo dopo che il governo di Islamabad, aveva più volte invitato quello di Kabul ad adottare le misure necessarie per impedire i loro frequenti attacchi armati nelle zone di confine. Richieste cadute nel vuoto. In risposta al raid aereo subito, il portavoce del governo afghano e viceministro dell’Informazione Zabihullah Mujahid ha esortato il Pakistan a non mettere alla prova la pazienza degli afgani su questi temi, invitando il paese confinante a non ripetere lo stesso errore, onde evitare terribili conseguenze. Anche il ministro degli Esteri del governo talebano, Amir Khan Muttaki, ha sottolineato, all’ambasciatore pakistano a Kabul, dopo aver condannato quelle avvenute a Khost e Kunar, la necessità di prevenire tutte le violazioni militari, avvertendo che non fanno altro che inasprire le relazioni bilaterali. A sua volta, la Missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan, ha manifestato la propria preoccupazione per la grave situazione creatasi al confine tra i due paesi. La Missione, ha detto il suo portavoce, che “I civili non dovrebbero mai essere presi di mira”. Le aree di confine tra Afghanistan e Pakistan sono da tempo una roccaforte di gruppi armati talebani pakistani, che occasionalmente lanciano attacchi transfrontalieri contro obiettivi civili e militari in ​​Pakistan (un movimento che non è legato ai talebani afgani, ma che nutre profondo dissenso per le politiche adottate dalla loro nazione di origine, guidata del presidente Arif Alvi.

Salva