Venezuela. Operazione militare antidroga  “Vuelvan Caras”

Continua incessante in Venezuela il controllo del territorio da parte delle Forze Armate Nazionali Bolivariane (FANB) in particolare al confine con la Colombia uno dei posti con la più alta concentrazione di narcotrafficanti al mondo. Nel corso di un’operazione di lotta alla criminalità organizzata, il comandante strategico operativo delle FANB, il generale Domingo Hernández Lárez, ha riferito oggi che un campo utilizzato da gruppi criminali colombiani per lo stoccaggio di droga nello stato di Apure (sud-ovest) è stato completamente distrutto. L’alto ufficiale ha assicurato che si trattava di un campo “tancol” (termine abbreviato per: terroristi, assassini, narcotrafficanti, colombiani), situato nel comune di Pedro Camejo. Durante l’operazione i militari hanno rinvenuto 750 pannelli di marijuana che sono stati messi a disposizione del Comando Nazionale Antidroga della Guardia Nazionale Bolivariana (GNB). Il blitz militare si è cristallizzato durante la ricognizione e il controllo di strade, percorsi e aree forestali effettuati nell’operazione Bolivarian Shield 2022, denominata “Vuelvan Caras”. Giorni fa il generale Hernández Lárez aveva annunciato che le truppe venezuelane hanno neutralizzato due aerei dedicati al trasporto di droga e individuate sette piste d’ atterraggio illegali. Dall’inizio dell’anno, la FANB ha aumentato le sue operazioni di pattugliamento nel confine con la Colombia per far fronte a questi gruppi criminali e distruggere i campi in cui operano. Inoltre, hanno disattivato e distrutto numerosi ordigni esplosivi piazzati dai “tancol” sulle strade che utilizzano per il trasporto di stupefacenti, e che hanno già causato la morte di numerosi civili indigeni innocenti.

