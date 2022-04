Modica, al “Garibaldi” serata pro Ucraina

Al Teatro Garibaldi di Modica , si è svolta ieri sera la Serata pro Ucraina , spettacolo di beneficenza per aiutare i bambini orfani ucraini già arrivati in Italia, attraverso una raccolta fondi, coordinata dalla locale Misericordia, da destinare all’apposito fondo istituito dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia.

I tantissimi ospiti presenti, accolti dalla simpatia dai volontari dell’associazione, sono stati deliziati dalle letture tratte da testi di Dostoevskij, Cechov e Gogol, magistralmente interpretati da attori delle compagnie teatrali Controscena e Piccolo Teatro , dalla “ Suite dal balletto Excelsior “, a cura del Centro Internazionale Danza di Modica sulle coreografie di Ugo Dell’Ara , nonché da gradevoli momenti musicali a cura del Liceo Musicale “Verga” di Modica .

Nel loro saluto, l’assessore alla Cultura, Maria Monisteri Caschetto , e il sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi, Tonino Cannata , hanno manifestato la totale adesione del Comune di Modica e della Fondazione all’iniziativa, auspicando una pace duratura per i popoli coinvolti, Russi compresi.

A conclusione dello spettacolo, il governatore della Misericordia di Modica, Angelo Gugliotta , ha ricordato l’impegno delle Misericordie italiane nel sostegno e nell’aiuto in favore degli Ucraini, soprattutto dei bambini orfani già presenti in Italia ed ha ringraziato tutti i modicani per la loro generosità.

Maria Grazia Scatà , presidente delle Misericordie delle province di Ragusa e Siracusa, nel portare i saluti del Presidente della Federazione Siciliana delle Misericordie, Santino Mondello , ha elogiato l’iniziativa, che si aggiunge alle raccolte pro Ucraina effettuate dal Coordinamento iblo-aretuseo “ a dimostrazione dell’impegno costante delle Misericordie del territorio in favore di chi si trova nel bisogno “.

Il governatore della Misericordia di Rosolini, Nino Savarino , intervenuto quale membro del Collegio Nazionale dei Probiviri, ha portato i saluti del Presidente Nazionale, Domenico Giani , ed ha sottolineato la mobilitazione immediata di Confederazione, “ già all’indomani dello scoppio della guerra “, per portare aiuti ai rifugiati Ucraini e l’impegno personale del Presidente che si é recato in Polonia, al confine con l’Ucraina, per visitare i campi profughi e rendersi conto delle ulteriori necessità.

Lo scorso marzo, infatti, il Presidente Giani, accompagnato da Elio di Leo , delegato nazionale delle emergenze e da Gionata Fatichenti , direttore nazionale delle emergenze, ha incontrato le autorità ecclesiali ed istituzionali Ucraini nonché il cardinale polacco Stanislaw Dziwisz , con lo scopo, fra le altre tante attività di aiuto concreto, di organizzare proprio iniziative di tutela e accoglienza dei minori.

“ Se ci fate caso ” – ha concluso Savarino – “ i colori istituzionali delle Misericordie, giallo e ciano, richiamano i colori della bandiera ucraina. Ecco, stasera condividiamo i colori della vita contro il buio della follia”.

