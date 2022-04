Indonesia. Precipita camion che trasportava 29 minatori. 18 i morti

Un grave incidente stradale ha causato stamane la morte di 18 persone nella Papua Occidentale. A finire in un burrone con pendenza quasi verticale un camion che trasportava 29 minatori che stavano ritornando a casa per passare le feste pasquali con le loro famiglie. Il capo della polizia provinciale, Andre Manuputty, ha ipotizzato che l’autista abbia perso il controllo del mezzo dopo il cedimento dell’impianto frenante, mentre si apprestava ad affrontare un ripida discesa nell’area rurale di Arfak, nella provincia di Manikwari. Realtà confermata dai pochi sopravvissuti. “Ci siamo salvati – hanno riferito – saltando fuori dal camion un attimo prima che precipitasse rovinosamente nella scarpata, finendo la sua tragica corsa a valle, dopo tanti ribaltamenti. Subito dopo l’incidente 13 persone, compreso l’autista, erano già prive di vita, altre cinque sono decedute durante il trasporto in ospedale. Mentre le condizioni di altre 6 persone sono state considerate gravi dai sanitari per le ferite e i traumi riportati. La zona considerata impervia, è stata raggiunta dai mezzi di soccorso e dalle ambulanze solo due ore dopo il grave incidente. Le immagini provenienti da fonti locali mostrano mentre i soccorritori ricompongono i corpi in sacchetti di plastica sparsi nel terreno circostante.

