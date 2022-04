La maglia numero 10 di Maradona all’asta da Sotheby’s

La casa d’asta britannica, Sotheby’s, esporrà dal 20 aprile al 4 maggio la maglia numero 10 della squadra argentina indossata da Diego Maradona durante i Mondiali del 1986 in Messico, dove segnò gol storici, come quello disonesto e truffaldino nella semifinale contro l’Inghilterra denominato “La mano de Dios”. Secondo Sotheby’s, si stima che la camiseta indossata dal campione del mondo nel 1986, allo Stadio Azteca di Città del Messico, raggiunga un valore di circa 6 milioni di sterline (circa 8 milioni di euro). La maglia è in buone condizioni generali coerenti con l’uso intenso, la sudorazione e l’attività sportiva. Leggera sfilacciatura nell’orlo anteriore inferiore della maglia e una leggera macchia. Senza ombra di dubbio va ricordato che mentre indossava la maglia, il calciatore argentino ha segnato il miglior gol della storia dei Mondiali, il Gol del Secolo, dopo aver preso il pallone in mezzo al campo e dribblato la quasi totalità della squadra inglese, segnò un gol fantastico che consentì all’albiceleste di alzare la Coppa del Mondo dopo la vittoria nella finale con la Germania vinta per 3 a 2. Il responsabile dell’abbigliamento e del collezionismo moderno di Sotheby’s, Brahm Wachter, ha sottolineato che si tratta di un momento iconico nella storia dello sport, specificando che il capo appartiene alla lista degli oggetti considerati lasciti nel mondo dello sport a livello internazionale. Sarebbe stata più opportuna, una significativa e apprezzabile, asta di beneficenza.

