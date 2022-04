Avimecc Volley Modica, spettacolo siciliano contro Aci Castello

Finisce con una sconfitta al Tie Break la stagione dell’Avimecc Volley Modica nella Regular Season. Una prestazione sontuosa degli uomini di D’Amico che non riescono a sormontare la Sistemia Aci Castello e la sua forza di fuoco costruita la scorsa estate.

Gli ospiti chiudono la stagione al secondo posto e con il settimo di Modica si confermano le due squadre che andranno a comporre una delle gare playoff di questa stagione. Per l’occasione vi sveliamo le date, 20 Aprile andata con Aci Castello in casa, 23 Aprile ritorno con Modica in casa.

Ci aspettano due grandi sfide come quella vista ieri, con Modica che avrà a disposizione il capitano Chillemi e l’esperienza di Garofolo. I prossimi saranno giorni di trepidante attesa per quello che sarà un grande momento di sport nei due derby che decreteranno la fine della stagione per una delle due formazioni.

Nella gara andata in scena Domenica 10 Aprile, inizia subito bene il cammino di Gradi e compagni che si impongono nel primo set per 19-25 dimostrando la propria forza. Un buon inizio per Zappoli e per il mattatore della gara Lucconi. Modica prova la rimonta sul finale ma il set si chiude con gli ospiti avanti.

Il secondo set inizia con la falsa riga del primo, con un 10-16 che non lascia grandi speranze a Modica. I padroni di casa scendono in campo con Saragò e Martinez in grande spolvero e danno il via alla rimonta che questa volta si concretizza chiudendo il set sul 25-23.

Terzo set che inizia con i padroni di casa avanti nel punteggio, 8-5 che col passare dei minuti va svanendo fino al 14-21 che lascia poche speranze per la rimonta avvenuta nel set precedente. Lucconi e Cottarelli sono in grande forma e chiudono il set sul 18-25.

Nel quarto set l’impressione è quella di una Sistemia Aci Castello pronta a chiudere il match, specie quando, dopo un grande inizio dei padroni di casa, si trovano avanti per 18-21. La voglia di rivalsa di Modica porta Raso e co. a spingere per poi chiudere il set sul 25-23.

Il Tie Break è una formalità dopo lo spettacolo che entrambe le tifoserie hanno potuto vedere. Da entrambe le parti c’è voglia di portare il match a casa dopo una lunga battaglia, ma lo spettacolo mostrato fino a qui è già una grande soddisfazione. Tutto si chiude sul 11-15 tra i sorrisi e gli abbracci, dandosi appuntamento ai playoff.

Avimecc Volley Modica 2

Sistemia Aci Castello 3

Set: 19-25, 25-23, 18-25, 25-23, 11-15

Avimecc Volley Modica: Alfieri 5, Raso 15, Martinez 25, Caleca, Turlà 5, Chillemi, Nastasi (L1), Gavazzi, Aiello (L2), Firrincieli, Loncar 11, Tidona, Saragò. All: D’Amico Giancarlo.

Sistemia Aci Castello: Zito (L1), Maccarrone, Zappoli 15, Lucconi 41, Gradi 10, Vintaloro, Frumuselu, Di Franco, Andriola 2, Smeriglia 10, Cottarelli 7. All: Kantor Waldo.

Salva