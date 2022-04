Pozzallo. Al via lavori di ristrutturazione e arredo asilo nido

Si è aperto oggi il cantiere dei lavori di ristrutturazione dell’Asilo Nido a Pozzallo.

Saranno abbattute alcune pareti, sistemate i bagni esistenti, saranno sostituiti quasi tutti gli infissi, l’impianto elettrico e saranno fornite tutti gli arredi interni.

Il progetto prevede inoltre la sistemazione del giardino circostante in cui verranno collocati dei giochi anche per i bambini diversamente abili.

È prevista anche la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

L’opera dovrà essere completata entro il mese di ottobre di quest’anno.

I lavori sono stati resi possibili per un finanziamento regionale di 500.000 € a cui fin dall’inizio ha dato un importante contributo la Consigliere Comunale Dott.ssa Stella Morana.

Il Sindaco Roberto Ammatuna: un altro cantiere aperto, un’altra grande e importante realizzazione al servizio della nostra città.

