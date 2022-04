Amministrative a Pozzallo. Campagna elettorale anche sui social

Sempre più presente sui Social, e non solo, il candidato sindaco di Pozzallo Giuseppe Spadola che, oltre a poter contare sul sostegno di due o tre liste, potrà, verosimilmente, avvalersi anche del sostegno (difficile stabilire fino a che punto concreto) dell’amico dell’ultima ora, l’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, candidato alla Presidenza della Regione Siciliana.

I due si sono conosciuti “casualmente” a Pozzallo nella sede del Comitato elettorale di Spadola che rimane in via Enrico Giunta, proprio di fronte al B&B ove Cateno De Luca, nel corso del suo giro elettorale in provincia di Ragusa, si era fermato per qualche giorno.

Notevole anche la presenza sui social dell’unica donna candidata alla carica di sindaco della città della Torre, Patrizia Burrafato, sostenuta da “Azione”, neo partito di Carlo Calenda.

Intanto, dopo avere completato il programma amministrativo e ufficializzato la candidatura nel corso di una conferenza stampa, Enzo Galazzo, assieme ai suoi più stretti collaboratori, sta lavorando con attenzione e dedizione particolari alla composizione delle liste dei candidati al Consiglio comunale.

Discorso a parte merita il sindaco uscente Roberto Ammatuna che, forte della sua quarantennale presenza in politica, continua nella scrupolosa ricerca dell’apparire con la consumata abilità di un menestrello.

Ammatuna canta e suona con incredibile disinvoltura dove vuole e quando vuole, onorando un suo personale spartito utilitaristico, gelosamente registrato alla Siae per tutelare redditizi diritti di autore.

Un esempio concreto? Eccolo: Il 24 aprile un’associazione del luogo ha organizzato un dibattito aperto tra i quattro candidati a sindaco. Spadola, Galazzo e Burrafato hanno già dichiarato la loro disponibilità. Ammatuna, ad oggi, non si è fatto sentire. Facile immaginare una sua “preziosa” assenza, tattica vincente già sperimentata nel 2017.

