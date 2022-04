A Ragusa Pasquetta nella Cava. Sotto il ponte della Pace

Promossa dall’associazione “Insieme in Città” a da Ecomuseo Carat, con il patrocinio del Comune di Ragusa, lunedì 18 aprile si terrà l’iniziativa” Pasquetta nella Cava Santa Domenica” – passeggiata guidata con colazione a sacco.

La passeggiata all’interno del “fiume” verde della Vallata Santa Domenica vedrà il coinvolgimento degli ortisti presenti nella stessa vallata, della Con.diviso Gas Colibrì, dell’Associazione Dea Iblea, della Protezione Civile e la partecipazione del Club Unesco, Carato, Anffas, Consulta Giovanile, Ecotono, Liberi Ragusa, Kalura e Vaicoltrekking.

Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 10 in Piazza San Giovanni.

Per prenotazioni e informazioni inviare una e-mail al seguente indirizzo: insiemeincittà.ragusa@gmail.com o telefonare al 339/2335433 ( prof. Giorgio Flaccavento).

