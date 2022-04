Spacciava droga con la collaborazione di minorenni. Per una ragusana di 42 anni l’accusa era “spaccio di cocaina e hashish in concorso con minori”. La donna è stata condannata dal Gup del Tribunale di Ragusa, con rito abbreviato, a venti mesi di reclusione. Due, in particolare gli episodi. In uno l’imputata si trovava agli arresti domiciliari episodi, uno dei quali mentre si trovava ai domiciliari.

