Calcio, il Ragusa vince e torna in serie D

Ragusa winners. La compagine azzurra all’Aldo Campo ne fa quattro al Viagrande ma prima di gioire e festeggiare ha dovuto attendere per alcuni minuti il risultato tra Igea e Jonica. Il pari tra queste due formazioni ha significato promozione aritmetica in serie D. Il Ragusa resta, peraltro, l’unica squadra imbattuta tra serie A e serie D. Ci sono voluti 8 anni ma alla fine il ritorno in quinta serie è arrivato grazie al lavoro di mister Raciti.

Ragusa-Viagrande: 4-1

Marcatori: pt 28’ Grasso, 31’ Palma su rigore, 36’ e 44’ Randis; st 27’ Sangarè

Ragusa: Di Martino, Messina ( 23’ st Semprevivo), Godino, Floro, Borrometi, Sferrazza (38’ st Veca), Maimone (29’st Battaglia), Sanagrè, Randism 35’ st Battaglia, Grasso, Cacciola (15’st Buttigè). All. Raciti

Viagrande: Nicotra, S. Patanè, Di Bella, Boccaccio, D’Arrigo, R. Patanè, Santitto, Montemagno, Palma, Maccarrone, Santangelo (26’st Aleo). All. Anastasi

Arbitro: Iurino di Venosa

