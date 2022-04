Zes. Stamattina convegno di approfondimento a Ragusa

Una grande opportunità per il nostro territorio. Una occasione che può fungere da moltiplicatore per gli investimenti e per il rilancio dell’economia a livello locale”. Così l’on. Orazio Ragusa, presidente della commissione Attività produttive all’Ars, partecipando, questa mattina, al convegno di approfondimento su “Zes-Zone economiche speciali. Opportunità di sviluppo per il territorio” organizzato dall’assessorato regionale delle Attività produttive nell’auditorium della Camera di commercio di Ragusa. “La nostra commissione all’Ars – dice l’on. Ragusa – ha lavorato parecchio per fare in modo che il testo della norma approdasse in aula per potere essere definitivamente approvato, così come poi accaduto. Ora, è arrivato il momento di illustrare in maniera attenta e specifica alle forze vive del territorio, agli imprenditori, agli investitori, quali le reali opportunità di crescita per chi sfrutterà queste occasioni. Ringrazio l’assessore regionale delle Attività produttive, Mimmo Turano, per avere promosso questo momento di confronto proprio a Ragusa. E ricordo che le aree a potere contare sulle agevolazioni fiscali sono, in provincia, il porto di Pozzallo con annessa area retroportuale, le zone artigianali di Ragusa e Vittoria, l’aeroporto di Comiso e il mercato ortofrutticolo di Vittoria”. Ma quali sono i vantaggi per un imprenditore? “Dalle semplificazioni amministrative per le autorizzazioni oltre a benefici fiscali e tributari – ha spiegato sinteticamente l’on. Ragusa – agli incentivi di carattere nazionale e regionale, passando per il credito d’imposta disponibile per l’acquisizione di beni strumentali. Inoltre, sono a disposizione bonus per ricerca e sviluppo e un contributo a fondo perduto per aggregazioni in consorzi e altre forme d’impresa. Ecco perché abbiamo sottolineato che l’occasione va sfruttata sino in fondo in un momento storico in cui è necessario trovare forme adeguate di rilancio dell’economia su base territoriale e non solo”.

