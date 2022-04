Ragusa. Anffas, Telethon e Ail insieme per la ricerca

Anffas, Telethon e Ail insieme per la ricerca. E’ iniziata, intanto, la campagna di primavera della fondazione Telethon a cui l’associazione ragusana è storicamente legata. Per questo, ci si può recare nella sede dell’Anffas di Ragusa, in via Eugenio Criscione Lupis 97, per scegliere il proprio Cuore di biscotto Telethon e sostenere la ricerca così da donare speranza a tante mamme. Lo stesso per quanto riguarda le uova pasquali dell’Ail (l’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma) che è possibile parimenti reperire nella sede di Ragusa dell’Anffas. “E’ un gesto di solidarietà importante – sottolinea la direttrice Anffas Ragusa, Salvina Cilia – e, per questo motivo, abbiamo rinnovato la nostra campagna con Telethon così come facciamo con l’Ail e altre realtà solidali presenti sul territorio perché, da sempre, il nostro obiettivo è quello di fare rete e di garantire la formazione di un fronte compatto che ci consenta di evidenziare le principali necessità delle persone con disabilità. Ci stiamo muovendo da tempo lungo tale direzione e l’intesa con Telethon e Ail è da leggere proprio in quest’ottica. Quindi, ognuno può contribuire recandosi nella nostra associazione e scegliendo il proprio Cuore di biscotto oppure l’uovo pasquale”.

