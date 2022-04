Finanziata illuminazione artistica Torre Cabrera a Pozzallo

Con un finanziamento di € 89.096,40 Pozzallo si colloca tra i primi posti in graduatoria per l’ottenimento di fondi regionali per la realizzazione di interventi di illuminazione artistica esterna di beni monumentali.

Gli interventi previsti nella proposta progettuale messa a punto dalla Dott.ssa Natalia Carpanzano, esperta in Fondi Europei, mirano alla realizzazione di impianti di illuminazione architettonica presso la Torre Cabrera.

Tali interventi prevedono l’utilizzo di tecnologie innovative ad alta efficienza energetica in grado di garantire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale, e mirano a creare un’illuminazione capace di esaltare tutte le potenzialità espressive del bene illuminato nell’ottica di un uso razionale ed efficiente dell’energia elettrica.

