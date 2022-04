Ragusa. Panchina blu simbolo della consapevolezza dell’autismo

Il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, presenti l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida ed il presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Ilardo, ha preso parte nel pomeriggio di oggi nella Piazzetta di via Vittorio Emanuele Orlando alla scopertura di una Panchina Blu che su richiesta del Centro Diurno Autos che accoglie ragazzi e adulti con disturbo dello spettro autistico, è stata dipinta con il colore simbolo della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo che è stata celebrata il 2 aprile scorso.

Alla partecipata cerimonia sono stati presenti il Capo Dipartimento Salute Mentale dell’ASP, Giuseppe Morando ed il presidente del Centro Diurno Autos, struttura convenzionata con la stessa Azienda Sanitaria, Luigi Marano,

Il primo cittadino nel corso del suo intervento ha tenuto a sottolineare l’importanza di essere vicini a chi ha bisogno di un sostegno; la panchina che è stata colorata di blu, di questa piazzetta, diventa un simbolo importante in cui ci si può ritrovare tutti insieme per fare comunità.

