Avimecc Volley Modica decimata dall’influenza cade col Sabaudia

Seconda sconfitta consecutiva per il ragazzi dell’Avimecc Volley Modica, la formazione di D’Amico, decimata dagli infortuni, non riesce ad imporsi su Sabaudia. Violato, quindi, il Palarizza in una gara inaspettata anche per l’avversario che conosceva bene le difficoltà stagionali per tutte le squadre in quel di Modica.

La gara si chiude con un netto 0-3 per gli ospiti, partiti in sordina e cresciuti con il passare dei minuti avendo preso le misure sull’avversario e scoprendone i punti di debolezza. La classifica non cambia i suoi verdetti, considerato il settimo posto blindato con tre giornate d’anticipo per Modica. Per Sabaudia nasce l’ultima speranza di entrare nei playoff domenica in caso di vittoria contro Tuscania e di sconfitta di Massa contro Palmi.

Sul momento si è espresso il secondo di Modica, Enzo Distefano, che spiega:

“Due sonore sconfitte per noi in quel di Aversa, sabato sera, e ieri tra le mura amiche del Palarizza contro una stupita Sabaudia.

Naturalmente sono due sconfitte che lasciano sapori diversi in bocca. Quella di Aversa, capolista indiscussa del girone Blu, nasce da un incontro abbastanza equilibrato soprattutto nelle parti iniziali dei primi due set. Se pur orfani di Piero Turlá, out per un affaticamento muscolare, i ragazzi hanno tenuto bene botta ai fendenti d’attacco di Morelli, top scorer, e dei laterali Sacripanti e Starace. La fase Side out ha tenuto bene fin dalle prime battute ma poi i padroni di casa, soprattutto sulla fase break, hanno fatto la voce grossa e rimarcato il ruolo di prima della classe.

La partita di ieri sera contro Sabaudia invece lascia un po’ di amaro in bocca proprio per le tante, forse troppe, assenze. Martinez, Garofolo, Nastasi, Loncar e Chillemi rimangono a casa per influenza e quindi spazio alle seconde linee.

Caleca in regia con Alfieri schiacciatore è stata la vera novità della serata e quindi spazio anche a Firrincieli, Aiello, Saragó, Gavazzi e al giovane Tidona, classe 2003.

Niente da dire sulle prestazioni del singolo ma poco si è potuto contro una Sabaudia al gran completo guidata da un ispiratissimo Zornetta.

Domenica ci vedrà protagonisti nel “derby siciliano” contro i catanesi della Saturnia in piena lotta per agguantare il secondo posto a discapito del Tuscania Volley.

Faremo di tutto per non perdere punti nell’ultima gara della regular season al PalaRizza, e arrivare così alla pool promozione con il giusto spirito e determinazione”.

Domenica, in occasione del Derby siciliano contro Aci Castello, il Palarizza sarà pronto ad accogliere una bolgia. I biglietti sono disponibili su liveticket, 3€ per l’intero e 1€ per il ridotto.

Avimecc Volley Modica 0

Opus Sabaudia 3

Set: 15-25, 15-25, 12-25

Avimecc Volley Modica: Alfieri 2, Raso, Caleca 2, Turlà 3, Gavazzi 10, Aiello (L), Firrincieli 2, Tidona 3, Saragò 2. Allenatore: Giancarlo D’Amico

Opus Sabaudia: Recupito (L2), Conoci 2, Zornetta 15, Ferenciac 3, Pomponi 5, Miscione, Rossato 17, Tognoni 10, Torchia (L1), De Vito 4, Meglio 3, Schettino 2, Calarco. Allenatore: Marco Saccucci

Salva