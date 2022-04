Grave uno dei minori feriti nella fabbrica di fuoci pirotecnici a Ispica

E’ in prognosi riservata il 14enne ispicese rimasto ferito martedì insieme con un 15enne nell’esplosione in una fabbrica dismessa di fuochi d’artificio a Ispica. Il minore è ricoverato in Rianimazione all’Ospedale “Cannizzaro” di Catania.

È già stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico per il trauma ad un braccio, ad un occhio ed un trauma maxillo-facciale da un’ equipe di neurochirurghi, chirurghi plastici, medici di chirurgia generale e ortopedici. Di fatto è in pericolo di vita.

Il 15enne si trova nel Reparto di Chirurgia Pediatrica nel Policlinico di Catania. Le sue condizioni sono stabili dopo essere stato è sottoposto ad un intervento chirurgico per le ferite da schegge.

A dare l’allarme ai vigili del fuoco sarebbero stati i due adolescenti che sono riusciti a mettersi in salvo. Secondo le prime ricostruzioni, ancora da confermare, i ragazzi stavano giocando, hanno trovato della polvere pirica all’interno dei depositi e hanno appiccato il fuoco. Il boato è stato avvertito chiaramente dagli abitanti di Ispica. Subito sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e l’elisoccorso.

