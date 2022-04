Daspo per tifoso del Ragusa Calcio. Aveva lanciato petardo

Il Questore di Messin ha emesso provvedimento di Daspo nei confronti di un tifoso del Ragusa, immortalato dalle immagini della polizia scientifica di Barcellona Pozzo di Gotto. Il tifoso aveva seguito il Ragusa nella trasferta e, durante la partita, aveva lanciato un petardo in campo. Le immagini hanno permesso di individuare il tifoso, 26enne, che lo scorso 13 marzo ha lanciato un petardo in campo durante il match contro l’Igea Virtus 1946.

La gara fu giocata allo stadio comunale “Barone d’Alcontres” di Barcellona Pozzo di Gotto e in quell’occasione il giovane lanciò dagli spalti verso il campo un grosso petardo che esplose sulla pista gommata provocando una grande buca.

Per sei anni non potrà accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e dovrà presentarsi, in occasione di tutti gli incontri di calcio disputati dal Ragusa Calcio, negli uffici di polizia competenti per territorio.

