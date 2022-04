Disservizi elettrici continui a Modica. Protesta. Riceviamo

Buongiorno redazione di rtm,

scriviamo a nome di un attività commerciale di Modica , ma parliamo a nome di tante attività commerciali siti nelle suddetta via, perché siamo stanchi di continui disservizi Enel, lavori programmati, a volte segnali a volte no, black out continui, ultimo in ordine di tempo giorno 19 Marzo, giorno di festa giustamente per alcune attività in cui l’energia elettrica è mancata dalle 11 del mattino fino alle 19 del pomeriggio. Oggi a distanza di pochi giorni un’altra mattina senza luce ed anche a pochi giorni della Santa Pasqua.

Vi allego anche la foto dei lavori nel giorno odierno.

Grazie mille alla redazione di rtm e a chiunque di dovere ci possa dare risposte.

