Tribunali soppressi. I Comitati si mobilitano

Una delegazione del Coordinamento dei Comitati ProTribunali soppressi in Sicilia sarà presente in aula durante i lavori di mercoledì 6 aprile, del Parlamento Siciliano a fianco dei deputati e soprattutto di quelli eletti nei territori di Modica, Mistretta e Nicosia. L’obiettivo è quello di incontrare, con la collaborazione dei deputati, il Presidente dell’ARS e tutti i capigruppo parlamentari, ai quali, per un dovere di coerenza e di rispetto degli elettori e dei territorio, verrà chiesto di votare la legge-voto sui tribunali soppressi già esitata con voto unanime dalla apposita commissione ed i cui articoli sono stati approvati dall’aula col voto favorevole di tutti i presenti e da tutti i gruppi. In tal senso, il Comitato Pro-Tribunale di Modica, oltre ad aver sollecitato l’intervento dei Deputati Nazionali, On. Nino Minardo, anche nella sua qualità di responsabile regionale della Lega, ed On. Marialucia Lorefice, ha sollecitato la disponibilità dei deputati regionali On. Giorgio Assenza, On. Stefania Campo, On. Nello DiPasquale (che ha già risposto in termini rassicuranti) ed On. Orazio Ragusa (anche lui pronto a fare la sua parte e ad accompagnare la delegazione), a facilitare l’ingresso (per il quale sono state formulate le prescritte richieste), a procurare gli incontri richiesti la scorsa settimana per la delegazione e a mobilitare i rispettivi gruppi affinché la legge-voto possa essere votata ed approvata così come già avvenuto in tante altre Regioni.

Il tutto sempre che, come qualcuno ha fatto sapere, la legge-voto non sarà discussa ed approvata martedì 5 aprile.

In ogni caso, per sabato 9 aprile è stato convocato a Modica il Comitato Pro-Tribunale al quale sono stati invitati tutti i deputati del territorio .

